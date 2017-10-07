KRİTİK MAÇ ÖNCESİ HIRVATİSTAN HOCA DEĞİŞTİRDİ
Milli takımda teknik direktör değişikliğine giden Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ante Cacic'in yerine Zlatko Dalic'i getirdi.
Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda alınan sonuçlar nedeniyle yönetim kurulunun toplandığı ve Ukrayna ile oynanacak son maça milli takımın başında Zlatko Dalic'in çıkmasına karar verildiği duyuruldu.
HIRVATİSTAN, FİNLANDİYA İLE BERABERE KALMIŞTI
Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Hırvatistan, dün sahasında oynadığı Finlandiya maçında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçmesine karşın 90. dakikada Pyry Soiri'nin golüne engel olamamış ve sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Gruptaki son hafta maçları öncesinde İzlanda 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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