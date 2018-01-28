Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe karşısında 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 17 resmi müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Rakibi önünde resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik skorla elde eden ve son 17 karşılaşmanın 10'undan yenilgi, 7'sinden beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, yaklaşık 7,5 yıl sonra kazanmanın mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Slovak oyuncu Tomas Hubocan kart cezası, Fabian Castillo ve Mustafa Akbaş da sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Filip Novak'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ancak oynama olasılığının düşük olduğu öğrenildi.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da, maçta oynama olasılığı bulunan 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Burak Yılmaz ve Dame N'Doye sarı kart sınırında yer alan isimler.

Bu oyuncular, Fenerbahçe maçında kart görmesi halinde gelecek haftaki Göztepe karşılaşmasında cezalı olacak.

FENERBAHÇE YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geçen hafta uzatma dakikalarında attığı golle sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde 11 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de forma giymesi beklenmiyor.

EKİCİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Mehmet Ekici'nin, uzun bir aranın ardından bordo-mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor.

Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mehmet, eski takımına karşı ilk defa forma giymek için teknik direktör Aykut Kocaman'dan şans bekleyecek.

Mehmet, sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil Ahmet, Onazi, Okay, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, İsmail, Souza, Oğuz Kağan, Dirar, Valbuena, Aatıf, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Kaynak: haberinburada