Trabzonspor ile Beşiktaş bugün 126. kez karşılaşacak. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü bordo-mavili takım kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 171 golüne, Karadeniz ekibi 135 golle karşılık verdi.

SON 12 MAÇTA TEK YENİLGİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında üç farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 89 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet alırken, 22 maçta eşitlik bozulmadı.

BAŞKAN ORMAN KAFİLEDE

Siyah-beyazlı takım antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girdi. Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de kafilede yer aldı.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bugün kart görmeleri halinde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

YUSUF VE N'DOYE SAHAYA

Trabzonspor dün basına kapalı gerçekleştirdiği son taktik çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kadroda değişikliğe gidecek olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın zorlu maçta Yusuf Yazıcı, Dame N'Doye ve Tomas Hubocan'a ilk 11'de forma vereceği ifade edildi. Cezalı Burak'ın yokluğunda N'Doye'a şans tanıyacak olan Çalımbay'ın, Olcay'ın yerine Yusuf'a, Uğur'un yerine de savunmada Hubocan'a görev vermesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı düzelen Abdülkadir de zorlu maçta takımdaki yerini alabilecek.

TRABZONSPOR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında üç büyük rakibi önündeki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Karadeniz ekibi bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Trabzonspor ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10. hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: haberinburada