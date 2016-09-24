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kritik karara hükümetten sert tepkiler geldi!

KRİTİK KARARA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİLER GELDİ!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s`in not indirme kararına hükümetten sert tepkiler geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Durmak yok reformlara devam" dedi.

Tarih : 24 Eylül 2016, 13:47
Puan Ver : Kritik Karara Hükümetten Sert Tepkiler Geldi!(0/10)


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kararına ilişkin, "Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok reformlara devam." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun "Baa3"ten "Ba1"e çekilmesini ve not görünümünü "durağan" olarak belirlenmesini değerlendirdi.



"Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok, reformlara devam." ifadelerini kullanan Şimşek, Türkiye'nin temellerinin sağlam ve şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı.



Şimşek, birçok iç ve dış şoka rağmen ekonominin küresel kriz sonrası dönemde yüzde 5,2 büyüdüğüne işaret etti.



Mehmet Şimşek, bu yıl Ar-Ge, işgücü piyasası, yatırım ortamını iyileştirilmesi, bireysel tasarruf artışı, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti, darbeleri engellemek için ordu üzerinde demokratik kontrolü artırılması konularında bir dizi reform çalışması yapıldığını kaydetti.








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