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KRİTİK İDDİA! ESAD GÜÇLERİ AFRİN'E İLERLEMEYE BAŞLADI


Kritik iddia! Esad güçleri Afrin'e ilerlemeye başladı
Tarih : 20 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Kritik İddia! Esad Güçleri Afrin'e İlerlemeye Başladı(7/10)3

Uluslararası Reuters Haber Ajansı'nın iddiasına göre Esad'a bağlı rejim güçleri Afrin'e girmek için yola çıktı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

"TÜRK ASKERİNİ KİMSE DURDURAMAZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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