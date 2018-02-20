Uluslararası Reuters Haber Ajansı'nın iddiasına göre Esad'a bağlı rejim güçleri Afrin'e girmek için yola çıktı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

"TÜRK ASKERİNİ KİMSE DURDURAMAZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: haberinburada