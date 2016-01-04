

Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:







Yeni Anayasa ve başkanlık sistemi







Belli bir süre dahilinde Uzlaşma Komisyonun yeniden faaliyete geçilmesi uzlaşma noktalarından bir tanesi. Yeni anayasa çalışmaları konusunda bir uzlaşı var. Başkanlık sistemi önerisi dile getirildi Sayın Bahçeli güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi. Bizim için yeni anayasa çalışmalarında önemli olan şey ileri demokrasinin nasıl teminat alına alınacağıdır. Biz bunlar üzerinden tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bu tartışmadan muradımız yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetlerin garanti altına alındığı bir modelin ortaya çıkmasıdır. Parlamenter sistemi savunanların nasıl bir sistemi savunduklarını görmek istiyoruz.Parlementer sistem geleneğimiz vardır gibi bir tartışma yürütülüyor bu demokratik değerleri hangi sistemle garantş altına alırız bunun üzerinden tartışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.







Terörle mücadele







Terörle mücadele konusunda ayrıntılı bilgi verildi. Sayın Bahçeli'ye terörle mücadelede verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz.







AB uyum yasaları konusunda desteklerini istedik bu konuyu düşüneceklerini söyledik.







İÇ TÜZÜK







İç tüzük konusu da konuşuldu. Bu konudaki çalışmaların da kaldığı yerden başlaması ve hızla sonlandırılması konusunda mutabakata varıldı. Dış politika konusunda da geniş bir değerlendirme oldu.







HDP VURGUSU







Biz HDP'yi sürece kattık. HDP kendisini süreçten çıkardı. Bizim açımızdan Uzlaşma Komisyonu'nda Meclis'teki bütün partiler olmalıdır. Ak Parti'nin HDP'yi muhatap alması için siyasi nezaket kurallarına uygun davranması ve siyasetin meşruiyet kanalları içinde hareket etmesi gerekir.







HİTLER ALMANYASI AÇIKLAMASI







Davutoğlu-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı demokratik mücadeleyle geçmiştir. Kendisinin Hitler dönemini olumlayan bir açıklama yapması zaten düşünülemez. Hitler dönemine olumlu referans verdi gibi bir çarpıtmanın doğru olmadığını ifade ediyorum