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Kritik görüşmeden tam mutabakat çıktı! İttifak Meclis'e geliyor

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN TAM MUTABAKAT ÇIKTI! İTTİFAK MECLİS'E GELİYOR

Son Dakika! Erdoğan Bahçeli arasındaki seçim ittifakı görüşmesi sonucu tam mutabakat sağladı. Mutabakatı içeren 26 madde 21 Şubat'ta Meclis'e sunulacak.

Tarih : 18 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Kritik Görüşmeden Tam Mutabakat Çıktı! İttifak Meclis'e Geliyor(8/10)4

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"21 ŞUBAT'TA TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK"

Şentop, "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmiş görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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