Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel "Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor." dedi. Yıldırım "Hukuk devleti sınırları içinde yargılanıyor" cevabını verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Merkel tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e değindi ve şunları söyledi:

DENİZ YÜCEL DAVASI ÇOK ÖNEMLİ

"Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor. Kendisi için 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır. Bugün tekrar bu davanın çok büyük önem taşıdığını ifade ettim. Diğer taraftan hukuk devleti ilkelerini görüştük. Almanya olarak darbe girişimini kınadığımızı tekrar söyledim. Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması gerektiğini söyledim. Sayın Başbakan ve Erdoğan ile sıkı temasımızı korumak zorundayız."

"HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA YARGILANIYOR"

Binali Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da 3 milyondan fazla soydaşımızın iki ülke arasında önemli bir köprüdür. Onların varlığı ilişkilerimizin bir anlamda teminatıdır. Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sorası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini sayın Merkel bizimle paylaştı. Almanya bin hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Bu bağlamda yargılanmaları devam ediyor."

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar belirli suçlamalara maruz kalarak yargılanıyorlar ve tutuklular. Bize düşen mahkemenin işini kolaylaştırmak.

"BİZ NATO'YU KORUYORUZ"

"Yapılan araştırmalardan sonra eğer darbeden doğrudan ilişiği olamayan varsa zaten görevlerine dönüyorlar. 33 bin kişi bu şekilde görevlerine iade edildi. Hala reddedilenler varsa hukuk yolları açık olacak."

"Türkiye Bölgede terörle mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını korumuyor. Aynı zamanda NATO'yu koruyor."

"Almanya ile ilişkilerimizin sağlıklı şekilde devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: haberinburada