KRİTİK GÖRÜŞME BİTTİ, ARDA BAŞAKŞEHİR KARARINI VERDİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan, yapılan teklife "Ben bu mücadelede bir nefer olarak yer alacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım." yanıtını verdi.
Arda Turan transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre Başkan Gümüşdağ, dün öğlen bir araya geldiği Arda'ya "Biz senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda?" ifadeleriyle teklifini sundu. Yıldız isim, "Ben bu mücadelede bir nefer olarak yer alacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım." dedi.
"BİZ SENİN İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"
Gümüşdağ, verdiği örneklerle Başakşehir Kulübü'ndeki aile ortamını anlattı. Başakşehir'e gelen hiçbir ismin pişman olmadığını anlatan başkan, "Biz senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda? Buraya kimler geldi, şimdi ne durumda. Bitti denilen Adebayor geldi, bak ne oldu. Volkan Babacan ikinci ligdeydi. Hepsi ikinci baharını yaşıyor." dedi.
"BEN BU MÜCADELEDE BİR NEFER OLARAK VAR OLACAĞIM"
Gümüşdağ'ın bu sözlerinden etkilenen Arda ise, "Ben de bu mücadele içerisinde bir nefer olarak var olacağım." diyerek "Evet" yanıtı verdi. Katalan ekibiyle yıllık ücreti yarı yarıya paylaşma konusundaki pürüzlerin giderilmesi yarın ya da perşembe günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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