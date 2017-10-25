IKBY referandumu krizi sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

Daha sonra İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Görüşme halen sürüyor. İbadi, Erdoğan'dan sonra Başbakan Yıldırımla da görüşecek.

GÜNDEM KORSAN REFERANDUM

Ziyarette görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.

Kaynak: haberinburada