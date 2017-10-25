KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI! ERDOĞAN VE İBADİ BAŞ BAŞA
Başkente gelen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.
IKBY referandumu krizi sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR
Daha sonra İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi. Görüşme halen sürüyor. İbadi, Erdoğan'dan sonra Başbakan Yıldırımla da görüşecek.
GÜNDEM KORSAN REFERANDUM
Ziyarette görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.
Kaynak: haberinburada
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