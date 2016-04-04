Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre martta tüketici fiyatları yüzde 0,04 geriledi. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 7,46 olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı enflasyon oranlarında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 0,04 geriledi. Yıllık olarak da yüzde 7,46 olarak belirlendi.







Mart ayı için enflasyon raklamları TÜFE`de yüzde 0.5 artış bekleniyordu. Yıl sonu beklentisi ise yüzde 8.35 olarak belirtiliyordu.