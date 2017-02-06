

Kristen Stewart, önceki gece katıldığı 'Saturday Night Live' adlı programda yaptığı açıklamalarla Gündem oldu.







‘Alacakaranlık' filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu ilişkinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent ve model Stella Maxwell ile birlikte oldu.







Daha önce Robert Pattinson'la ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan Donald Trump'ın mesajlarını hatırlatan oyuncu, Trump'a şöyle seslendi:



"Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show'u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap."







Trump, 2012 yılında attığı tweette, “Herkes biliyor ki Robert Pattinson'un Kristen Stewart'ı bırakması gerektiği konusunda haklıyım. Birkaç yıl içinde Pattinson bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert” ifadelerini kullanmıştı. Stewart ve Pattinson hakkında yaptığı yorumlardan bir diğeri ise "Herkes benden daha fazla Kristen&Stewart hakkında konuşmamı istiyor. Şunu söylemekten daha fazlası için zamanım yok: Robert, onu terk et. Seni aldattı ve yine yapacak" şeklindeydi.







kaynak:milliyet