

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ByLock yazışmalarında, örgütteki çözülmeyi engellemek için yalan rüyalarla yaptıkları propaganda çalışmalarına Hazreti Muhammed'i alet ettikleri, FETÖ'ye bağlılığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter'in NBA'de All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerine talimat verdikleri ortaya çıktı.







Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.







Başsavcılık, örgüt mensuplarının ByLock yazışma içeriklerini, darbe girişimi ve FETÖ üyelik davalarının görüldüğü mahkemelere gönderdi.







FETÖ davalarından yargılanan sanıklar ile avukatları, ByLock kullandıklarına dair tespitin tek başına yeterli olmayacağını, ByLock mesaj içeriklerinin açıklanması gerektiğini dile getiriyordu.







Kripto çözümlerin devam etmesi nedeniyle FETÖ darbe girişiminden yer alan askerler başta olmak üzere örgüt üyeliği nedeniyle hakkında dava açılan sanıklar için tanzim edilen iddianamelerde, ByLock yazışmalarına yer verilememişti.







kaynak:haberler