KRİPTO MADENCİLER DONANIM ALMAK İÇİN ASYA'YA AKIN EDİYOR
Avrupa'ya göre yarı yarıya daha hesaplı olan Asya elektronik merkezleri, ucuz donanım almak isteyen kripto para madencilerinin akınına uğradı.
Avrupa'ya göre yarı yarıya daha hesaplı olan Asya elektronik merkezleri, ucuz donanım almak isteyen kripto para madencilerinin akınına uğradı. Hong Kong'daki Sham Shui Po alışveriş merkezi satış vergisi uygulanmaması sebebiyle madencilerin en sık ziyaret ettiği merkez oldu.
"ÜRÜNLERİ YETİŞTİREMİYORUZ"
Gelen yüksek talep Asya elektronik pazarında olumlu karşılanırken, bir satıcı durumu, "Son birkaç aydır satışlarımız oldukça yükseldi; elimizdeki ürünleri yetiştiremiyoruz" diye anlattı.
Kaynak: haberinburada
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