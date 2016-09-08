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KRİPTO FETÖ'CÜLERE DEV OPERASYON


KRİPTO FETÖ'CÜLERE DEV OPERASYON
Tarih : 08 Eylül 2016, 10:13
Puan Ver : Kripto Fetö'cülere Dev Operasyon(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar tamgaz sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kripto FETÖ'cülere' yönelik bu Sabah büyük bir operasyon başlattı.



Ordu içinde yuvalanan kripto FETÖ'cüleri tespit eden Başsavcılık, çoğu albay ve general 85 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ'cü askerlerin abileri hakkında da gözaltı kararı verildi.








Etiketler: Kripto  Fetö  Cülere  Dev  Operasyon    haber

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