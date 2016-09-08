

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar tamgaz sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kripto FETÖ'cülere' yönelik bu Sabah büyük bir operasyon başlattı.







Ordu içinde yuvalanan kripto FETÖ'cüleri tespit eden Başsavcılık, çoğu albay ve general 85 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.







İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ'cü askerlerin abileri hakkında da gözaltı kararı verildi.