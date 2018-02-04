Türk bankacılık sektörü 2017'de karını yüzde 31 artırarak 49 milyar liraya çıkardı. Bu kadar yüksek karla dönen bankacılık sektörü istihdam yapmak yerine adeta personel kıyımı yaptı.

Türkiye, 15 Temmuz hain darbesinin ekonomideki izlerini silmek için 2017'yi 'istihdam seferberliği' ile geçirdi. Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliğine özel sektör büyük destek verdi. Seferberliğin etkisiyle Türkiye'nin istihdamı geçen yıl 1,2 milyon civarında arttı. Sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte omuz verdiği istihdam seferberliğine bankacılık sektörü katkısının eksi yönde olduğu ortaya çıktı.

ŞUBE KAPATIP PERSONEL AZALTTILAR

Geçen yıl karlarını yüzde 31 artırarak 49 milyara çıkaran bankacılık sektörünün artı istihdam yapmak yerine adeta personel kıyımı yaptığı görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporuna göre; mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 2017 yıl sonu itibariyle 193 bin 504 kişi oldu. Bu rakam, bankalarda istihdam edilen kişi sayısının, 2016 yıl sonuna göre geçen yıl 3 bin 195 kişi azaldığını gösteriyor. İstihdamın yüzde 1,6 oranında azaldığı sektörde, geçen yıl sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı ise 231 adet azalarak 10 bin 550'ye geriledi.

52 BANKA FAALİYETTE

Bankacılık sektöründeki kadın çalışan oranının yüzde 51, erkek çalışan oranının ise yüzde 49 olduğunu gösteren rapora göre; bankacılık sisteminde geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 52 faaliyet gösteriyor. Bu bankaların 34'ü mevduat bankası, 13'ü kalkınma ve yatırım bankası ve 5'i katılım bankası konumunda bulunuyor. BDDK'dan faaliyet izni alan ve lisansı geçtiğimiz aylarda onaylanan Bank of China Turkey, Aralık 2017'de faaliyete başladı.

HİZMETTEN DEĞİL FAİZDEN GELEN KAR

Bankaların geçen yılki net karı 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'ya göre yüzde 27,1 arttı. 2016'da 194,7 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 milyar liraya yükseldi. Bankalar, 12 ayda kredilerden 200 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 47,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 113,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 54,3 arttı. Bankaların verdiği hizmetler üzerinden geçen yıl elde ettiği gelir ise 28,1 milyar lirada kaldı.

KUYRUKLARIN NEDENİ AZ PERSONEL

Hangi bankaya gidersek gidelim birçoğumuzun işlem sırasını bekleme süresi, aslında bankaların istihdam ettiği personel sayısıyla ters orantılı. Türkiye'de sektörde geçen yıl sonu itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 239, şube sayısı ise 13 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği'nde 2016 yılı itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı ise 575, şube sayısı 44 oldu. Gelişmekte olan ülkelerde ise söz konusu rakamlar sırasıyla 379 ve 12 seviyesinde bulunuyor. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada