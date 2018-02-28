Tuzla'daki anaokulunda çocuklar dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Rezaleti, çocuğu da aynı okulda olan temizlik görevlisi ortaya çıkardı.

Tuzla'daki özel bir anaokulundaki skandalı, kendi çocuğu da aynı okula giden temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Yerlerde uyutulan çocuklar, öğretmenlerden şiddet de gördü. Anaokulunda tuvaleti gelen çocuk bekletildi, 70 çocuk tuvalete yarı çıplak, tek sıra halinde götürüldü.

OKULUN SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Kreşte işe başlayan temizlik görevlisi, ailelerin kapısından giremediği kreşte yaşananları, kameraya alıp velilere dağıtınca rezalet ortaya çıktı. Görüntülerin ardından veliler, Milli Eğitim Bakanlığına ve savcılığa başvurdu. Anaokulunun sahibi olan öğretmen ise kayıplara karıştı.

Kaynak: haberinburada