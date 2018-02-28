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Kreşte skandal! 70 çocuğu aynı anda yarı çıplak tuvalete götürmüşler

KREŞTE SKANDAL! 70 ÇOCUĞU AYNI ANDA YARI ÇIPLAK TUVALETE GÖTÜRMÜŞLER

Tuzla'daki anaokulunda çocuklar dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Rezaleti, çocuğu da aynı okulda olan temizlik görevlisi ortaya çıkardı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 11:40
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Tuzla'daki özel bir anaokulundaki skandalı, kendi çocuğu da aynı okula giden temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Yerlerde uyutulan çocuklar, öğretmenlerden şiddet de gördü. Anaokulunda tuvaleti gelen çocuk bekletildi, 70 çocuk tuvalete yarı çıplak, tek sıra halinde götürüldü.

OKULUN SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Kreşte işe başlayan temizlik görevlisi, ailelerin kapısından giremediği kreşte yaşananları, kameraya alıp velilere dağıtınca rezalet ortaya çıktı. Görüntülerin ardından veliler, Milli Eğitim Bakanlığına ve savcılığa başvurdu. Anaokulunun sahibi olan öğretmen ise kayıplara karıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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