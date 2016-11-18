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kreşte 2.5 yaşındaki çocuğa 'kalemle' işkence iddiasına çifte soruşturma

KREŞTE 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 'KALEMLE' İŞKENCE İDDİASINA ÇİFTE SORUŞTURMA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çerkezköy İlçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki olay geçen Ekim ayında ortaya çıktı.

Tarih : 18 Kasım 2016, 15:59
Puan Ver : Kreşte 2.5 Yaşındaki Çocuğa 'kalemle' İşkence İddiasına Çifte Soruşturma(5/10)7


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çerkezköy İlçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki olay geçen Ekim ayında ortaya çıktı. İddiaya göre, gündüzleri kreşe bırakılan 2.5 yaşındaki oğlunu annesi evde tuvalete götürürken, farklı tepkiler vermesi üzerine şüphelendi.



Annesini tuvalette yanına yaklaştırmayan ve tepkiler vermesi üzerine şüphelenen aile çocukla konuşarak durumu aydınlatmaya çalıştı. Çocuğun, kreşte öğretmenin kendisine tuvalete götürdüğünde kalemle canını acıttığını anlatması üzerine, aile hemen polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kreş bakıcısı N.A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine pedagog eşliğinde çocuğun anlatımına başvuruldu. Ardından çocuk İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan evli ve 3 çocuk annesi çocuk bakıcısı N.A.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir şey yapmadım" dedi. Serbest bırakılan N.A.D., hakkındaki savcılık soruşturması devam ederken, çocuk hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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