

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çerkezköy İlçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki olay geçen Ekim ayında ortaya çıktı. İddiaya göre, gündüzleri kreşe bırakılan 2.5 yaşındaki oğlunu annesi evde tuvalete götürürken, farklı tepkiler vermesi üzerine şüphelendi.



Annesini tuvalette yanına yaklaştırmayan ve tepkiler vermesi üzerine şüphelenen aile çocukla konuşarak durumu aydınlatmaya çalıştı. Çocuğun, kreşte öğretmenin kendisine tuvalete götürdüğünde kalemle canını acıttığını anlatması üzerine, aile hemen polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kreş bakıcısı N.A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Şikayet üzerine pedagog eşliğinde çocuğun anlatımına başvuruldu. Ardından çocuk İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan evli ve 3 çocuk annesi çocuk bakıcısı N.A.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir şey yapmadım" dedi. Serbest bırakılan N.A.D., hakkındaki savcılık soruşturması devam ederken, çocuk hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği belirtildi.







kaynak:milliyet