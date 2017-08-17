İzmir'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle alakalı kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söyledikleri ortaya çıktı. Alperen'in uyku saatinde uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyleyen okul yetkilileri, polisin ısrarlı sorgusu sonrasında gerçeği açıkladı. Öte yandan 64 yaşındaki dedesi Sabahattin Sakin, olayın yaşandığı kreşin önüne gelerek, "Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin" diyerek feryat etti.

Olay, Salı sabah saatlerinde Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Kurumsal bir firmada gayrimenkul danışmanı olarak çalışan Serkan Sakin ile elektronik mühendisi olan ve çalışan Buket Sakin çifti, 3 yaşındaki oğulları Alperen'i kreşi dört ay önce aylak 800 TL ödeyerek kreşe yazdırdı. Salı günü çocuklarını götürmek üzere okul servisine bindirdi. Servis şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na geldiklerinde öğrencileri indirmeye başladı. Rehber personel D.K., bu sırada ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi.

SAATLER SONRA FARK ETTİLER

Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför aracı, okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Öğle yemeğinde Alperen'in yokluğunu fark eden öğretmenler, okulu ve bahçesini aramaya başladı. Öğretmenlerin çabası yetersiz kalınca okulun güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yönetimi Alperen'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler minik Alperen'i sabah oturduğu koltukta hareketsiz halde bulunca Karşıyaka'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak minik Alperen'in havasızlıktan öldüğü anlaşıldı.

POLİSİN ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayı aileye "Alperen bayıldı hastanedeyiz acil gelmeniz gerekli' diye veren okul yönetiminin polise ilk ifadelerinde olayı sakladıkları öğrenildi. Polise verilen ifadelerde, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Ancak ifadelerden şüphelenen ve duyum alan İzmir Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekiplerinin ısrarlı sorgusu sonrasında Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Okul müdürünün aynı zamanda eşi olan servis şoförü T.İ., ifadesinde sabah 7.30'da Alperen'i evinden aldığını, Alperen'in serviste yolculuk sırasında uyuduğunu, okula geldiklerinde ise başka bir çocuğun ağlaması üzerine onunla ilgilendikleri için Alperen'i unutmuş olabilecekleri söylediği öğrenildi. T.İ. ayrıca Alperen'in okulda olmadığını fark ettikleri andan itibaren aramaya başladıklarını anacak sonuç çıkmaması üzerine en son servise 16.30 gibi baktıklarını ve Alperen'in cansız bedenini bulduklarını söyledi.

Diğer şüpheli D.K. ise ifadesinde Alperen'in kemeri bağlı bir şekilde uyuduğunu, kreşe geldiklerinde öğrencileri dikkatli bir şekilde indirdiği sırada bir öğrencinin ağlamaya başladığını ve onu kucağına alarak okula götürdüğünü söyledi. Gerçeği ortaya çıkaran polisler, servis şoförü T.İ. ile rehber personel D.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.İ. tutuklanırken, D.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KREŞ 3 GÜN KAPANDI

Öte yandan minik Alperen'in yaşamını yitirdiği kreş yetkililerinin suskunluğu devam ederken, kreşin kapısına "Kreş 3 gün süreyle kapalıdır" yazısı asılarak eğitime ara verildiği duyuruldu. Kreş Facebook adresinden bugün sabah saatlerinde siyah kurdele ile 'Yastayız' paylaşımı yaptı. Öğrenci velileri ve vatandaşlar, paylaşımın altına tepki ve eleştiri yüklü mesajlar yazdı. Okulu sorumsuzlukla suçlayan vatandaşlar, okulun kapatılması istedi. Paylaşıma yorum yapan bir kadın ise olayın yaşandığı gün kreşin bahçesinde doğum günü kutlandığını belirterek, Alperen servis içinde can çekişirken, doğum günü kutlandığını öne sürdü. Kreşin önündeki sessizliği ise minik Alperen'in dedesi Sabahattin Sakin'in feryatları böldü. Kreşin önüne gelen dede Sakin, "Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin" diyerek feryat etti. Kalp hastası olan Sakin, ayakta durmakta zorlanırken, "Torunumu dün toprağa verdim. Onu subay elbisesiyle görmek varken kefeni giydirdiler. Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim. Torunum, Alperen'im. Torunumu öldürenlerin idamı istiyorum. Küçücük çocuk nasıl unutulur. Hiç mi vicdanınız yok" dedi.

Kaynak: haberinburada