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kremlin'den o haberlere yalanlama: hazırlık yok

KREMLİN'DEN O HABERLERE YALANLAMA: HAZIRLIK YOK

Kremlin sözcüsü Peskov, Putin ile Trump’ın İzlanda’da görüşeceği yönündeki haberleri yalanladı

Tarih : 16 Ocak 2017, 14:56
Puan Ver : Kremlin'den O Haberlere Yalanlama: Hazırlık Yok(8/10)12


Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astanada yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trumpın ekibine davet gönderilmediğini söyledi.



Rus basınına konuşan Peskov, "Astana görüşmeleri için hazırlıklar devam ediyor. Bu zor bir süreç. Astananın, Cenevre gibi diğer formatların alternatifi değil tamamlayıcı bir parçası olduğu unutulmamalı. Bu aşamada söyleyebileceklerim bu kadar." dedi.



Peskov, Trumpın temsilcilerinin Astana görüşmelerine davet edilip edilmediği yönündeki soruya "Hayır" cevabını verdi.



 


RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ



Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Trumpın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlandanın başkenti Reykjavikte bir araya geleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Kremlinin Trumpın ekibiyle irtibatı olmadığını dile getiren Peskov, "(Putin ile Trumpın) görüşmek için anlaştığı yönündeki tüm haberler gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir hazırlık yapılmıyor." ifadelerini kullandı.



Peskov, ayrıca ABD ile yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silahların azaltılması şeklinde bir görüşme yürütmediklerini sözlerine ekledi.



 



kaynak:habertürk










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