KREMLİN: UÇAK KAZASINDA TERÖR SALDIRISI İHTİMAL DIŞI DEĞİL
Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden St.Petersburg'a dönüşü sırasında Sina Yarımadası'nda düşen Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus A-321 tip yolcu uçağı ile ilgili Kremlin önemli açıklamalarda bulundu.
Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden St.Petersburg'a dönüşü sırasında Sina Yarımadası'nda düşen Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus A-321 tip yolcu uçağı ile ilgili Kremlin önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 224 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısının ihtimal dışı olmadığını söyledi.
Kaza ile ilgili herhangi bir versiyonu ihtimal dışı tutmadıklarını ifade eden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kaza ile ilgili bilgilendirildi. Araştırma komisyonu çalışmalarına yeni başladı. Hangi muhtemel nedenlere dayandığı konusunda şimdilik açıklama yapamayız…” dedi.
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