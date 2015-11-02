O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kremlin: uçak kazasında terör saldırısı ihtimal dışı değil

KREMLİN: UÇAK KAZASINDA TERÖR SALDIRISI İHTİMAL DIŞI DEĞİL

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden St.Petersburg'a dönüşü sırasında Sina Yarımadası'nda düşen Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus A-321 tip yolcu uçağı ile ilgili Kremlin önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 02 Kasım 2015, 15:00
Puan Ver : Kremlin: Uçak Kazasında Terör Saldırısı İhtimal Dışı Değil(10/10)9


Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden St.Petersburg'a dönüşü sırasında Sina Yarımadası'nda düşen Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus A-321 tip yolcu uçağı ile ilgili Kremlin önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 224 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısının ihtimal dışı olmadığını söyledi.



Kaza ile ilgili herhangi bir versiyonu ihtimal dışı tutmadıklarını ifade eden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kaza ile ilgili bilgilendirildi. Araştırma komisyonu çalışmalarına yeni başladı. Hangi muhtemel nedenlere dayandığı konusunda şimdilik açıklama yapamayız…” dedi.








Etiketler: Kremlin  Uçak  Kazasında  Terör  Saldırısı  İhtimal  Dışı  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER