

Kremlin'den yapılan açıklamada, “Türkiye'den hâlâ savaş uçağının düşürülmesi hakkında gerçekçi bir açıklama bekliyoruz. Türkiye'den gıda ithalatına ambargo getirme gibi bir planımız yok” denildi.







"GERÇEKÇİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"



Rusya düşürülen savaş uçağı konusunda hâlâ Ankara'dan makul bir cevap beklediğini söylerken, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamayı veya gıda ithalatına ambargo getirmeyi düşünmediğini belirtti.







Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta, "Hâlâ bir açıklama, gerçekçi bir açıklama için bekliyoruz" dedi.