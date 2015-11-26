O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kremlin: türkiye'ye yaptırım yok

KREMLİN: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM YOK

Kremlin'den gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik yeni bir açıklama geldi. Rus yetkililer, “Türkiye'ye yaptırım uygulanması değerlendirilmiyor” dedi.

Tarih : 26 Kasım 2015, 12:52
Puan Ver : Kremlin: Türkiye'ye Yaptırım Yok(5.8/10)6


Kremlin'den yapılan açıklamada, “Türkiye'den hâlâ savaş uçağının düşürülmesi hakkında gerçekçi bir açıklama bekliyoruz.  Türkiye'den gıda ithalatına ambargo getirme gibi bir planımız yok”  denildi.



"GERÇEKÇİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Rusya düşürülen savaş uçağı konusunda hâlâ Ankara'dan makul bir cevap beklediğini söylerken, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamayı veya gıda ithalatına ambargo getirmeyi düşünmediğini belirtti.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta, "Hâlâ bir açıklama, gerçekçi bir açıklama için bekliyoruz" dedi.








Etiketler: Kremlin  Türkiye  Ye  Yaptırım  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER