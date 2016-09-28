

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunabileceğini belirtti.



Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki iş adamlarından oluşan bir heyet Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Likhachev ile görüştü.



Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Söz konusu ziyarette Türk Akımı gibi öncü projelerin yanı sıra, bazı Türk iş adamlarına uygulanan kısıtlamaların da kaldırılması konusunun ele alınmasını bekliyoruz.” dedi.



Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin hızlı bir şekilde tekrar eski haline dönmesini arzu ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Rus sanayicileri ve girişimcileri ile iyi ilişkiler kurduklarını ve bu ilişkileri daha da ileri bir boyuta taşımak istediklerini belirtti.