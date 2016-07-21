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kremlin: ohal ilanı türkiye'nin iç meselesi

KREMLİN: OHAL İLANI TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün MGK toplantısı sonrası açıkladığı üç aylık OHAL ilanı ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada bunun Türkiye'nin iç meselesi olduğu bildirildi

Tarih : 21 Temmuz 2016, 15:00
Puan Ver : Kremlin: Ohal İlanı Türkiye'nin İç Meselesi(8/10)7


 Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, gazeteciler ile yaptığı görüşmede kendisine yönlendirilen "Türkiye'deki OHAL ilanı ile ilgili Kremlinin düşüncesi nedir?" sorusuna verdiği cevapta, "Bu Türkiye'nin iç meselesi" diye kısa cevap verdi.



Peskov, basında yer alan Rusya'nın Türkiye'yi darbeden önce uyardığı ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.








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