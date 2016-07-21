Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün MGK toplantısı sonrası açıkladığı üç aylık OHAL ilanı ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada bunun Türkiye'nin iç meselesi olduğu bildirildi



Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, gazeteciler ile yaptığı görüşmede kendisine yönlendirilen "Türkiye'deki OHAL ilanı ile ilgili Kremlinin düşüncesi nedir?" sorusuna verdiği cevapta, "Bu Türkiye'nin iç meselesi" diye kısa cevap verdi.







Peskov, basında yer alan Rusya'nın Türkiye'yi darbeden önce uyardığı ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.