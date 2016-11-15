

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın “Geçici vergi indirimleri yapabiliriz” açıklamasının ayrıntıları Maliye kulislerinde konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre önceki hafta bankacılar ile bir araya gelen Bakan Ağbal, kredilerin ve dolayısıyla ekonominin canlanmasının yollarını aradı.







Bankacılar uzun süredir krediler üzerindeki en büyük yük olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) kaldırılmasının şart olduğunu Ağbal'a ilettiler. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre özellikle ticareti ve üretimi destekleyecek krediler üzerindeki yüzde 5'lik BSMV'nin kaldırılması veya en azından oranda indirime gidilmesi bankacılar için ‘olmaz ise olmaz' şart olarak öne sürüldü. Bunun üzerine teknik uzmanlara görev veren Bakan Ağbal'ın bu hafta içinde teknik çalışma sonucu ortaya çıkacak resme göre karar vermesi bekleniyor.







Eğer BSMV tümden kaldırılırsa Maliye'nin buradan kaybı 9-10 milyar lira arasında olacak. Bu nedenle üretimi ve ticareti destekleyen bazı kredi kalemlerinde bu verginin kaldırılması mümkün olabilecek. İkinci bir yol ise verginin geçici olarak örneğin 6 aylığına kaldırılması. Maliye çevreleri vergi barışı nedeniyle gelebilecek olan ek katkıyla BSMV'nin kaldırılması ile oluşacak kaybın telafi edilebileceğini ifade ediyor. Vergi barışı nedeniyle başvuruların 54 milyar lirayı aştığı ifade edildi.







kaynak:milliyet