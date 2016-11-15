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kredilerde vergi indirimi mi geliyor?

KREDİLERDE VERGİ İNDİRİMİ Mİ GELİYOR?

Maliye, kredi faizinden alınan %5'lik BSMV'nin kaldırılması üzerinde çalışıyor. Örneğin 100 bin TL`lik ve 48 ay vadeli kredi alan bir kişi 2 yıl içinde 40 bin lira faiz öderken 2 bin lira da BSMV ödemek zorunda. Şimdi bu 2 bin lira ödenmeyecek.

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:37
Puan Ver : Kredilerde Vergi İndirimi Mi Geliyor?(5/10)5


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın “Geçici vergi indirimleri yapabiliriz” açıklamasının ayrıntıları Maliye kulislerinde konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre önceki hafta bankacılar ile bir araya gelen Bakan Ağbal, kredilerin ve dolayısıyla ekonominin canlanmasının yollarını aradı.



Bankacılar uzun süredir krediler üzerindeki en büyük yük olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) kaldırılmasının şart olduğunu Ağbal'a ilettiler. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre özellikle ticareti ve üretimi destekleyecek krediler üzerindeki yüzde 5'lik BSMV'nin kaldırılması veya en azından oranda indirime gidilmesi bankacılar için ‘olmaz ise olmaz' şart olarak öne sürüldü. Bunun üzerine teknik uzmanlara görev veren Bakan Ağbal'ın bu hafta içinde teknik çalışma sonucu ortaya çıkacak resme göre karar vermesi bekleniyor.



Eğer BSMV tümden kaldırılırsa Maliye'nin buradan kaybı 9-10 milyar lira arasında olacak. Bu nedenle üretimi ve ticareti destekleyen bazı kredi kalemlerinde bu verginin kaldırılması mümkün olabilecek. İkinci bir yol ise verginin geçici olarak örneğin 6 aylığına kaldırılması. Maliye çevreleri vergi barışı nedeniyle gelebilecek olan ek katkıyla BSMV'nin kaldırılması ile oluşacak kaybın telafi edilebileceğini ifade ediyor. Vergi barışı nedeniyle başvuruların 54 milyar lirayı aştığı ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








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