

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevcut ekonomik konjonktür değerlendirilerek bankaların kredi kullandırma kapasitelerini genişletecek bazı düzenleme değişikliklerinin yapılması uygun görüldü.







İKİ DEFAYLA SINIRLI OLMAK ÜZERE YENİDEN YAPILANDIRILABİLECEK







Açıklamada, şu bilgiler yer aldı: Döviz kurundaki artışlar ve bunun borçluların ödeme kapasitesine olası etkileri dikkate alınarak yeniden yapılandırma koşulları esnetildi. Bankalarca kullandırılan bütün kredilerin daha esnek koşullarla yeniden yapılandırılmasına olanak tanındı. Bu kapsamda, donuk alacaklar iki defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.







KARŞILIKLAR DÜŞÜYOR







Bankaların kredi kullandırma imkânının artırmak için genel karşılık oranları azaltıldı. İhracat ve döviz kazandırıcı işlemlerle KOBİ kredileri için daha önce yüzde sıfır ve binde beş olarak getirilen genel karşılık istisnası genişletilerek her iki kredi türü için de yüzde sıfır olarak belirlendi.







FİNANSMANA KOLAY ERİŞİM







Mikro ölçekli işletmelerin finansman kaynaklarının artırılması için hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu olmayan kredilerin sınırı 250 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle geliri somut verilerle tespit edilebilen ancak bilanço esasına göre defter tutmayan gerçek kişi işletmelerin finansmana erişimi kolaylaşacak.







KOBİ'LERE KOLAYLIK







KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak için ilgili mevzuatta değişikliğe gidildi. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında, perakende alacak olarak sınıflandırmanın koşullarından olan kredi büyüklüğü 2,75 milyon TL'den 3,725 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımında yer alan ciro sınırı ise 40 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltildi.







kaynak:sabah