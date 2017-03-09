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kredi kullananlar için emsal karar

KREDİ KULLANANLAR İÇİN EMSAL KARAR

Milyonlarca kişinin fazladan tahsil edilen kredi faizlerini geri almasının yolu açıldı.

Tarih : 09 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Kredi Kullananlar İçin Emsal Karar(8/10)5


Ankara'daki Sincan Tüketici Hakem Heyeti, milyonlarca banka müşterisinin bankalardan faiz iadesi almasını sağlayacak tarihi bir emsal karar açıkladı.



Sincan Hakem Heyeti,  bir bankanın başka bankalarla kartel oluşturup tüketiciye yüksek faizle kredi sattığına hükmedip, fazla faizi cezasıyla birlikte tüketiciye iade ettirdi.



Bu karar, 2007-2011 tarihleri arasında bankalardan kredi kullanan ya da bankalara mevduat yatıran milyonlarca vatandaş, esnaf, KOBİ ve büyük şirketler için emsal karar anlamına geliyor.



KURUL FİTİLİ ATEŞLEDİ



Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Rekabet Kurulu, kendisine şikayet üzerine yaptığı incelemenin sonucunda, Türkiye'deki 12 büyük bankanın kendi aralarında anlaşarak 2007 ila 2011 yılları arasındaki 5 yıllık dönem boyunca mevduata düşük faiz, krediye ise yüksek faiz vererek vatandaştan haksız para topladıklarını tespit etti.



Bankalar, Rekabet Kurulu'nun 8 Mart 2013 tarihinde aldığı bu kararın iptali için dava açtı, ancak iptal başvuruları reddedildi. Böylece bu tarihlerde bankalardan kredi kullanan, mevduat yatıran milyonlarca vatandaşa faiz iadesi alma hakkı doğdu.



12 büyük bankaya milyonlarca dava açılmasını sağlayacak kararın uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Ankara'da Hakkı İsmail Küçükyavuz isimli bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında aynı bankadan 4 farklı tarihte çektiği toplam 38 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.



Rekabet Kurulu'nun ‘kartel' kararının gerekçe gösterildiği davada heyet, bankanın Küçükyavuz'dan olması gerekenden 740 lira 57 kuruş daha fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi.



Hakem heyeti, fazladan alınan bu faizin yanı sıra, o tarihten bu yana oluşan mağduriyeti gidermek için 761 lira 14 kuruş faiz işletti. Sonuçta Küçükyavuz, bankadan 1.501 lira 71 kuruş iade aldı. Mahkeme ayrıca tebligat ve bilirkişi gideri olarak bankadan 169 lira tahsil etti.



 



kaynak:haber10








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