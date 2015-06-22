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KREDİ KARTLARININ RAMAZAN KAMPANYALARINA ALDANMAYIN


KREDİ KARTLARININ RAMAZAN KAMPANYALARINA ALDANMAYIN
Tarih : 22 Haziran 2015, 11:21
Puan Ver : Kredi Kartlarının Ramazan Kampanyalarına Aldanmayın(7/10)7


Bankalar, ramazan ayında vatandaşları kredi kartıyla alışverişe yönlendirmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kredi kartı müşterilerinin ramazan ayı boyunca 500 liralık alışverişine 50 liraya kadar kadar hediye para veren bir bankanın kampanyasına katılmak için tek mesaj yeterli oluyor.



Bir başka kredi kartının 16 Haziran'da başlayan kampanyasında, anlaşmalı marketlerden tek seferde ve farklı günlerde yapılacak 100 liralık ve üzeri 4. peşin alışverişe 40 lira hediye ediliyor. Başka bir bankanın kampanyasında ise 75 lira ve üzeri 5. gıda marketi harcaması yapan tüketici 40 lira ile ödüllendiriliyor. Bir diğerinde ise tek seferde yapılacak her 100 liralık alışverişe 10 lira, toplamda 50 lira hediye veriliyor.








Etiketler: Kredi  Kartlarının  Ramazan  Kampanyalarına  Aldanmayın    haber

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