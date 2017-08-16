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KREDİ KARTLARININ E-TİCARETTE KULLANILMASI İÇİN BAŞVURULAR 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI


Kredi Kartlarının E-ticarette Kullanılması İçin Başvurular 31 Aralık'a Kadar Uzatıldı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Kredi Kartlarının E-Ticarette Kullanılması İçin Başvurular 31 Aralık'a Kadar Uzatıldı(6/10)2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "E-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.

TÜM KARTLARI KAPSIYOR

Yeni uygulama bireysel müşterilere verilmiş ya da verilecek olan tüm banka ve kredi kartlarını kapsıyor. Yeni gönderilecek kredi kartları da e-ticaret işlemlerine kapalı olacak. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse online işlemlere kapatılacak.

KARTLAR HANGİ İŞLEMLERE KAPATILACAK?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

YENİ UYGULAMADAN ETKİLENMEMEK İÇİN 3 YÖNTEM

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

ÖDEME TALİMATLARI ETKİLENMEYECEK

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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