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kredi kartları, taksitlendirme ve ihtiyaç kredilerine dair alınan kararların tam listesi

KREDİ KARTLARI, TAKSİTLENDİRME VE İHTİYAÇ KREDİLERİNE DAİR ALINAN KARARLARIN TAM LİSTESİ

Cepte taksit yasağı devam ediyor...

Tarih : 22 Eylül 2016, 15:51
Puan Ver : Kredi Kartları, Taksitlendirme Ve İhtiyaç Kredilerine Dair Alınan Kararların Tam Listesi(0/10)


Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), kredi kartlarında genel taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkardı. Kredi kartlarının ve ihtiyaç kredilerinin mevcut borç bakiyeleri de bir defaya mahsus en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek. Kredi kartlarında limit ise 5 bin 200 liraya çıkarıldı.



Kredi kartlarına taksitlerde düzenleme



Kredi kartlarında genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Elektrik-elektronik eşya (beyaz eşya alımları hariç olmak üzere) ve bilgisayar alımlarına da 6 ay taksit sınırı getirildi. Cep telefonlarına, akaryakıt ve gıda harcamalarına ise taksit yasağı sürüyor.



Devam eden taksit yasakları



Taksit yasağına tabi tutulan telekomünikasyonla ilgili harcamalar ve akaryakıt, gıda ve yemek ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yasağı uygulaması devam edecek.



Ayrıca havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinin hali hazırda olduğu gibi 9 ay taksit sınırına tabi tutulmasına, yurt dışında yapılan harcamalar, alkollü içecek alımları, kozmetik ve ofis malzemesi alımları ve doğrudan pazarlama ile ilgili harcamaların taksit yasağına tabi tutulması kararı alındı.








Etiketler: Kredi  Kartları  Taksitlendirme  Ve  İhtiyaç  Kredilerine  Dair  Alınan  Kararların  Tam  Listesi  
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