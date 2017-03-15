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kredi kartları için sürpriz karar! 17 ağustos'ta bitiyor

KREDİ KARTLARI İÇİN SÜRPRİZ KARAR! 17 AĞUSTOS'TA BİTİYOR

BDDK, tarafından alınan karar göre artık bankalar, kredi kartlarını online alışverişe kapalı olarak gönderecek

Tarih : 15 Mart 2017, 13:18
Puan Ver : Kredi Kartları İçin Sürpriz Karar! 17 Ağustos'ta Bitiyor(5/10)3


Kredi kartı ile internetten harcama 17 Ağustos'ta sona eriyor. Online alışveriş yapmaya devam edebilmek için kartın onaylattırılması gerekecek.



BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek.



Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek.



Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek.



Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.



 



kaynak:gazetevatan








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