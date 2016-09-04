

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına imkan sağlayan e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, havale, mobil ödeme gibi yöntemlerle tahsilatın yapılabileceği altyapı sistemi kurulacak. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre vatandaş ve şirketlerin, kamu hizmetlerine ilişkin her türlü ödemelerini e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecekleri sistem 18 ay içinde geliştirilecek. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet hizmetleri kullanıcı odaklı ve kesintisiz olacak.