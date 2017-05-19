KREDİ KARTINDAN İSTANBULKART'A PARA YÜKLENECEK
İstanbulluların tüm maddi harcamalarını tek kartta yönetebilmesine imkan sağlayan sistemin hayata geçmesi için çalışmalar sürüyor.
Daha önce ‘İstanbulkart parakart oluyor' sloganıyla duyurulan proje sayesinde İstanbulkart'ın alışverişlerde de kullanılacağı belirtilmişti. Şimdi de İstanbulkart'a kredi kartından doğrudan para yüklenebilecek sistem geliştirildi.
6 AY SONRA BAŞLAYACAK
İki ayrı sistemin de demoları hazırlandı. Yetkililer en geç 6 ay içerisinde sistemi fiiliyata geçirmeye planladıklarını söyledi. Öte yandan yolcuların toplu taşıma araçlarını beklerken geçirdiği vakti değerlendirmek ‘Hikayematik' sistemi geliştirildi. Önümüzdeki günlerde belirlenen bazı noktalara yerleştirilecek hikayematik sistemine yolcular kartını okutup, bekleme süresine göre 1, 3 veya 5 dakikalık hikayelerden birini tuşlayacak. Seçtiği dakikanın uzunluğuna göre hikaye yazılı kağıt verilecek.
kaynak:yenişafak
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