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KREDİ KARTINDA YENİ DÖNEM


KREDİ KARTINDA YENİ DÖNEM
Tarih : 07 Ocak 2016, 09:20
Puan Ver : Kredi Kartında Yeni Dönem(7/10)4


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin talebi üzerine getirilen aidatsız kredi kartıyla taksitli alışveriş yapılabilmesini sağlayacak düzenleme için çalıştıklarını bildirdi.



Bakan Tüfenkci, TBMM'de gazetecilerin, kredi kartı aidatları nedeniyle tüketicilerden gelen şikâyetleri anımsatması üzerine bu konuyla ilgili olarak daha önce hayata geçirilen aidatsız kart düzenlemesini anımsattı.



Tüfenkci, aidat alınan kartlar dışında bankaların bir de aidatsız kart çıkarmak durumunda olduklarını belirtirken, bu kartla ilgili de şikâyetler geldiğini vurguladı. Tüfenkci, aidatsız kredi kartıyla ilgili bu kez de "taksit yapılamıyor" şeklinde şikâyetler aldıklarını, bunun üzerine bu kartlarla da 3-4 taksitle alışveriş imkânı getirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.








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