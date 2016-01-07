

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin talebi üzerine getirilen aidatsız kredi kartıyla taksitli alışveriş yapılabilmesini sağlayacak düzenleme için çalıştıklarını bildirdi.







Bakan Tüfenkci, TBMM'de gazetecilerin, kredi kartı aidatları nedeniyle tüketicilerden gelen şikâyetleri anımsatması üzerine bu konuyla ilgili olarak daha önce hayata geçirilen aidatsız kart düzenlemesini anımsattı.







Tüfenkci, aidat alınan kartlar dışında bankaların bir de aidatsız kart çıkarmak durumunda olduklarını belirtirken, bu kartla ilgili de şikâyetler geldiğini vurguladı. Tüfenkci, aidatsız kredi kartıyla ilgili bu kez de "taksit yapılamıyor" şeklinde şikâyetler aldıklarını, bunun üzerine bu kartlarla da 3-4 taksitle alışveriş imkânı getirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.