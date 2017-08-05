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Kredi Kartında Yeni Dönem 17 Ağustos'ta Başlıyor!
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Kredi Kartında Yeni Dönem 17 Ağustos'ta Başlıyor!

KREDİ KARTINDA YENİ DÖNEM 17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR!

17 Ağustos'tan sonra kredi kartıyla online işlem yapabilmek için müşteri onayı şart olacak. Ayrıca bu tarih itibariyle kredi kartları, online alışverişe kapalı olarak tüketiciye verilecek.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 14:20
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Kredi kartı ile internetten alışveriş dönemi 17 Ağustos'ta sona eriyor. Kredi kartı ile online alışveriş için 17 Ağustos'tan sonra müşteri onayı gerekecek. Artık kredi kartları sanal alışverişe kapalı olarak verilecek. Bankalar müşterilere 17 Ağustos ile ilgili bilgilendirme mesajları gönderirken, kart sahiplerinin online alışveriş yapmaya devam edebilmesi için kartını onaylattırılması gerekecek.



17 AĞUSTOS'TAN SONRA NE DEĞİŞECEK?



BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek. Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek. Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek. Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.



BANKALARARASI KART MERKEZİ'NDEN UYARI NOTU



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kredi kartları ve banka kartlarının internet alışverişlerinde kullanımına ilişkin bir uyarı notu yayımladı. Notta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 27 Ekim 2016 tarihinde iletilen talimatına atıfta bulunuluyor. Bu talimata göre, kart sahiplerinin açıkça talebinin bulunmadığı hallerde, bireysel banka kartı ve kredi kartlarının internet alışverişine kapalı olarak üretilmesi ve konuyla ilgili BDDK tebliği öncesinde kart üretilmiş tüm kart sahiplerinden de bu talebin toplanması gerekiyor. Söz konusu uygulama kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihine kadar, bu talebi alınmamış olan tüm bireysel kart müşterilerinin kredi kartları ile banka kartları 17 Ağustos'ta tarihinde internet alışveriş işlemlerine kapatılacağı vurgulanıyor.



Uyarıda, müşterilerden 17 Ağustos sonrasında bireysel banka ve kredi kartlarının hem yurtiçi hem de yurtdışı internet alışveriş işlemlerine açık kalması talep ediliyorsa, bankalarının müşteri temsilcileriyle, şubeleriyle ve internet ve mobil kanalları üzerinden iletişime geçebilecekleri bilgisi veriliyor.



İŞTE O UYARI;



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 27 Ekim 2016 tarihinde iletilen talimatı gereği, kart hamillerinin açıkça talebinin bulunmadığı hallerde, bireysel banka kartı ve kredi kartlarının elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilmesi ve konuyla ilgili BDDK tebliği öncesinde kart üretilmiş tüm kart hamillerinden de bu talebin toplanması gerekmektedir. Söz konusu uygulama kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihine kadar, bu talebi alınmamış olan tüm bireysel kart müşterilerinin kredi kartları ile banka kartları 17.08.2017 tarihinde internet alışveriş işlemlerine kapatılacaktır. 17 Ağustos 2017 tarihi sonrasında bireysel banka ve kredi kartlarınızın hem yurtiçi hem de yurtdışı internet alışveriş işlemlerine açık kalmasını talep ediyorsanız, bankalarınızın müşteri temsilcileriyle, şubeleriyle ve internet&mobil kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.



İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 68 MİLYAR DOLAR



Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor.2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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