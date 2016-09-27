Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekimlerinde ödemenin ertelenmesi imkanı da dahil olmak üzere taksit sayısı 12'yi geçemeyecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekimlerinde ödemenin ertelenmesi imkanı da dahil olmak üzere taksit sayısı 12'yi geçemeyecek.







Kuyumcularda yapılan alışverişte taksit süresi 4 ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay olacak.







SAĞLIK VE HAVAYOLLARINDA 9 TAKSİT







Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmet harcamalarıyla kulüp ve derneklere yapılan ödemelerle vergi ödemelerinde taksit 9 ay olacak.







GIDA, İÇKİ VE TELEFONA TAKSİT YOK







Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama harcamaları, yurtdışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü içki, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi harcamalarında taksit uygulanmayacak.