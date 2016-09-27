KREDİ KARTINDA TAKSİT 12'YE YÜKSELDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekimlerinde ödemenin ertelenmesi imkanı da dahil olmak üzere taksit sayısı 12'yi geçemeyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekimlerinde ödemenin ertelenmesi imkanı da dahil olmak üzere taksit sayısı 12'yi geçemeyecek.
Kuyumcularda yapılan alışverişte taksit süresi 4 ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay olacak.
SAĞLIK VE HAVAYOLLARINDA 9 TAKSİT
Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmet harcamalarıyla kulüp ve derneklere yapılan ödemelerle vergi ödemelerinde taksit 9 ay olacak.
GIDA, İÇKİ VE TELEFONA TAKSİT YOK
Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama harcamaları, yurtdışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü içki, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi harcamalarında taksit uygulanmayacak.
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