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28 yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 7 şüpheli operasyonla yakalandı.
Denizli'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 7 kişi ile 28 kadın jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbara göre 28 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara "zorla fuhuş yaptırdığı" iddia edilen 7 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.
kaynak:sonhaber
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