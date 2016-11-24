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KREDİ KARTINA TAKSİTLE FUHUŞ REZALETİ

28 yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 7 şüpheli operasyonla yakalandı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 17:23
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Denizli'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 7 kişi ile 28 kadın jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbara göre 28 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara "zorla fuhuş yaptırdığı" iddia edilen 7 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.



 



kaynak:sonhaber








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