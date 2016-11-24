

Denizli'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 7 kişi ile 28 kadın jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.







İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbara göre 28 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara "zorla fuhuş yaptırdığı" iddia edilen 7 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.







kaynak:sonhaber