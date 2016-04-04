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kredi kartı sahiplerine kötü haber

KREDİ KARTI SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Bankalar, kredi kartlarından kazanılan mil ve bonus programlarının avantajlarını birer birer kaldırdı.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:03
Puan Ver : Kredi Kartı Sahiplerine Kötü Haber(10/10)12


Bankaların özkaynak kârlarının yüzde 10'lara kadar gerilemesi, müşterilerine sağladıkları avantajları ortadan kaldırıyor. Kredi kartlarında bonusları artık kazanamayacak düzeye indiren bankalar, bedava uçuş sağlayan mil programlarını da kullanılamaz hale getirdi.



Bankalar, kredi kartlarından aldıkları faiz ve ücretler konusunda sorun yaşamadıkları dönemde önem verdikleri mil programlarının avantajlarını birer birer kaldırdı.

 

Önce bilet satın almak için kullanılan mil miktarını 2-3 kat artıran bankalar son olarak artık yurtdışı seyahatlerde alan vergilerini de müşterilere ödetmeye başladı. Böylece mil puanların hemen hemen bir avantajı da kalmamış oldu.



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Mil kullanmadan ekonomik bir uçuş, mil kullanarak yapılan uçuşla aynı ücrete kadar çıkabiliyor.



YÜZDE 1'DEN BİNDE 5'E



Bu alanda birçok banka kredi kartı özelliği taşıyan kartlar ile yapılan alışverişte yüzde 1'ler düzeyinde mil puan kazandırırken, bu mil hesapları da artık binde 1'lere, binde 5'lere çekilmiş durumda.



Diğer yandan mil kartlarının yıllık aidatı da 135 lira ile 150 lira arasında bulunduğu için bu kart sahipleri diğer kredi kartlarının iki misli kart ücreti ödüyor.








Etiketler: Kredi  Kartı  Sahiplerine  Kötü  Haber    haber

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