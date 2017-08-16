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Kredi Kartı Online Alışveriş Onayı İçin Bugün Son Gün

KREDİ KARTI ONLİNE ALIŞVERİŞ ONAYI İÇİN BUGÜN SON GÜN

Kredi kartı internetten alışveriş onayı için bugün son gün. Yarın başlayacak düzenleme ile eğer müşteri onay vermemişse kredi kartı online alışverişe kapatılacak.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Kredi Kartı Online Alışveriş Onayı İçin Bugün Son Gün(8/10)4

BDDK, şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirdi. Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos'a kadar 6 aylık süre verildiği belirtilen açıklamada, BDDK'nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiği ifade edildi.

TÜM KARTLARI KAPSIYOR

Yeni uygulama bireysel müşterilere verilmiş ya da verilecek olan tüm banka ve kredi kartlarını kapsıyor. Yeni gönderilecek kredi kartları da e-ticaret işlemlerine kapalı olacak. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse online işlemlere kapatılacak.

KARTLAR HANGİ İŞLEMLERE KAPATILACAK?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

YENİ UYGULAMADAN ETKİLENMEMEK İÇİN 3 YÖNTEM

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

ÖDEME TALİMATLARI ETKİLENMEYECEK

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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