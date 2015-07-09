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KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! GİB UYARDI


KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! GİB UYARDI
Tarih : 09 Temmuz 2015, 17:34
Puan Ver : Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Gib Uyardı(10/10)9


Kredi kartı kullanıcılarına çok önemli bir uyarı geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartı bilgilerinin girilmesi durumunda vergi iadesi yapılacağına yönelik sahte e-postaların gönderdilği konusunda uyardı. GİB, bu olayın tamamen kredi kartı bilgilerinin çalınmasına yönelik sahtecilik girişimleri olduğuna işaret etti.








Etiketler: Kredi  Kartı  Kullananlar  Dikkat  Gib  Uyardı    haber

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