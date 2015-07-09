

Kredi kartı kullanıcılarına çok önemli bir uyarı geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartı bilgilerinin girilmesi durumunda vergi iadesi yapılacağına yönelik sahte e-postaların gönderdilği konusunda uyardı. GİB, bu olayın tamamen kredi kartı bilgilerinin çalınmasına yönelik sahtecilik girişimleri olduğuna işaret etti.