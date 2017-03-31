Müşterisinin kart iptali, limit azaltma taleplerini yerine getirmemek için bin dereden su getiren bankalara, fren geldi. Bankalar 7 günde talebi gerçekleştirmek zorunda olacak



Tüketici şikayetlerinde ilk sırada yer alan bankalar, binbir türlü uygulamaları ile müşterileri bezdiriyor. Vatandaşlar özellikle kredi kartları ile ilgili sorun yaşıyor. Bankalar, müşterinin kredi kartı iptali, limit azaltımı gibi taleplerini yerine getirmemek için işi yokuşa sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bu şikayetleri dikkate alarak yeni düzenlemelere imza atıyor.







kaynak:ahaber