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kredi kartı kullananlar dikkat! bankalara 7 gün süre

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! BANKALARA 7 GÜN SÜRE

Müşterisinin kart iptali, limit azaltma taleplerini yerine getirmemek için bin dereden su getiren bankalara, fren geldi. Bankalar 7 günde talebi gerçekleştirmek zorunda olacak

Tarih : 31 Mart 2017, 10:08
Puan Ver : Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalara 7 Gün Süre(5/10)6


Tüketici şikayetlerinde ilk sırada yer alan bankalar, binbir türlü uygulamaları ile müşterileri bezdiriyor. Vatandaşlar özellikle kredi kartları ile ilgili sorun yaşıyor. Bankalar, müşterinin kredi kartı iptali, limit azaltımı gibi taleplerini yerine getirmemek için işi yokuşa sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bu şikayetleri dikkate alarak yeni düzenlemelere imza atıyor.



 



kaynak:ahaber








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