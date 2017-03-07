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kredi kartı, kredi ve kredili mevduat hesabı kullananlar...

KREDİ KARTI, KREDİ VE KREDİLİ MEVDUAT HESABI KULLANANLAR...

2007-2011 tarihleri arasındaki 5 yıllık dönemde bu 12 bankadan kredi kullanan, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen vatandaşlar, uğradıkları zararları bankalardan geri alabilecek

Tarih : 07 Mart 2017, 12:22
Puan Ver : Kredi Kartı, Kredi Ve Kredili Mevduat Hesabı Kullananlar...(8/10)7


Rekabet Kurulu; kredi kartı kullananlara, kredi çekenlere, kredili mevduat sahiplerine müjdeyi verdi.



Bankaların faizleri tüketici aleyhine birlikte belirlediklerinin Rekabet Kurulu kararıyla kanıtlanması üzerine, 2007-2011 tarihleri arasındaki 5 yıllık dönemde bu 12 bankadan kredi kullanan, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen vatandaşlar, uğradıkları zararları bankalardan geri alabilmek için tüketici mahkemelerine dava açmak istedi. Tüketici mahkemeleri ise böyle bir davayı kabul etme yetkileri olmadığı gerekçesiyle başvuruları geri çevirdi.



EMSAL NİTELİKTE



Yargıtay'a şikayet edilen tüketici mahkemeleri, Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi tarafından 19 Ekim 2016 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla tüketici mahkemelerine davaları kabul etme zorunluluğu getirdi.



 



kaynak:habertürk








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