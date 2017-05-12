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kredi kartı büyüklüğünde telefon: light phone

KREDİ KARTI BÜYÜKLÜĞÜNDE TELEFON: LİGHT PHONE

Birkaç yıl önce Kickstarter'da görülen kredi kartı büyüklüğündeki telefon gerçeğe dönüştü. Ligt Phone adını taşıyan telefon önsiparişe sunuldu.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:05
Puan Ver : Kredi Kartı Büyüklüğünde Telefon: Light Phone(5/10)2


Birkaç yıl önce Kickstarter'da görülen kredi kartı büyüklüğündeki telefon gerçeğe dönüştü. Ligt Phone adını taşıyan telefon önsiparişe sunuldu.



Birçok heyecan verici projenen finansman bulmasını sağlayan Kickstarter, küçük telefon sevenler için ideal bir telefonun geliştirilmesini sağladı. Bir kredi kartı ile aynı büyüklüğe sahip bir telefon, bundan birkaç yıl önce Kickstarter'da yer almıştı. Bu sayede istediği paraya toplayan şirket, sonunda telefonu satışa çıkarmaya hazır.



Light Phone adını taşıyan ufak telefon, bugün önsiparişe sunuldu. 2G nano SIM kart ile çalışan telefon, arama yapma veya gelen aramaları karşılama gibi temel özellikler dışında herhangi bir özelliğe sahip değil. Telefonda kişiler listesi oluşturmak için telefonla birlikte gelen programı kullanarak listeyi bilgisayarınızdan oluşturmanız gerekiyor.



Telefonun teknik özellikleri arasında Qualcomm 8208 işlemci, OLED ekran ve micro USB girişi yer alıyor. Mat beyaz ve mat siyah renk seçenekleriyle satışa çıkan telefonun fiyatı ise 150 dolar.



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Etiketler: Kredi  Kartı  Büyüklüğünde  Telefon  Light  Phone    haber

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