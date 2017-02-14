

CHP Milletvekili sordu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yanıt verdi. Milyonlarca kredi kartı ve kredi borçlusunun, borcunu ödeyemediği için uygulanan temerrüt, cezai faizi silinecek mi? sorusuna Canikli "Cezanın silinmesi BDDK'nin yetki alanında değil." açıklamasında bulundu.



