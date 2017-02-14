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KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT! HÜKÜMET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA


KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT! HÜKÜMET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 14 Şubat 2017, 17:01
Puan Ver : Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Hükümet'ten Flaş Açıklama(5/10)5


CHP Milletvekili sordu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yanıt verdi.  Milyonlarca kredi kartı ve kredi borçlusunun, borcunu ödeyemediği için uygulanan temerrüt, cezai faizi silinecek mi? sorusuna Canikli "Cezanın silinmesi BDDK'nin yetki alanında değil." açıklamasında bulundu.



 








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