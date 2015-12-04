

Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Kenan Kuyumculuk'ta dün sabah meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:



Bilezik almak için kuyumcuya gelen Coşkun Çelik, ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi. Kuyumcu İbrahim Kenan Yemişci, kartın bakiyesinin yetersiz olduğunu söyledi.



Bu duruma sinirlenen Çelik, kuyumcuyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çelik, sopayla Yemişci'nin başına vurdu. Bunun üzerine Yemişci silahını çekerek, Çelik'e ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Coşkun Çelik, ağır yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuyumcu Yemişci de tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.