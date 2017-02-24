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kredi isteyenlere müjde! haftaya başlıyor...

KREDİ İSTEYENLERE MÜJDE! HAFTAYA BAŞLIYOR...

Başta KOBİ olmak üzere nakde sıkışan tüm işletmelerin merakla beklediği Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle oluşturulacak 250 milyar liralık yeni kredide sona yaklaşıldı.

Tarih : 24 Şubat 2017, 14:45
Puan Ver : Kredi İsteyenlere Müjde! Haftaya Başlıyor...(10/10)7


Başta KOBİ olmak üzere nakde sıkışan tüm işletmelerin merakla beklediği Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle oluşturulacak 250 milyar liralık yeni kredide sona yaklaşıldı.



Birçok işletmenin nakit sıkışıklığı sorununa ilaç olacak yeni kredinin yasa çalışmalarının tamamlandığını belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, konu ile ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaklarını söyledi. Yenişafak'ta yer alan habere göre Canikli, "Konu ile ilgili yasa çalışması tamamlandı, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartacağız. En geç önümüzdeki haftadan itibaren, uygulamaya koyuyoruz. Piyasadan özellikle bu ekonomideki dalgalanma nedeniyle nakde ihtiyacı olacak tüm firmalara, hepsine istisnasız bu desteği sağlayacağız. Nefes alan herkese bu imkanı vereceğiz. Hayat belirtisi olan bütün firmalar kurtulacak, onların batmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



 



kaynak:sabah








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