Kredi Garanti Fonu, 365 bin firmaya 220 milyar liralık kredi kullandırarak Güney Kore'yi geride bırakıp lider oldu.

Ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle gündemden düşmeyen Kredi Garanti Fonu (KGF), 365 bin firmaya 220 milyar liralık kredi kullandırarak dünya rekoruna imza attı. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Kredi kullandırdığımız firmaların yüzde 64.2'si A-B reytingli firmalar. 42 milyar dolarlık büyüklükle dünyanın en büyük kredi garanti firması Güney Kore'nin KODİT firmasını geçtik. Dünyanın en büyük kredi garanti fonu olduk" dedi. Faizsiz garanti sistemi için de çalışmaların sürdüğünü belirten Gergerli, günde 4 bin firmaya kefalet verebildiklerini, Halk Bankasının 20 milyar lira üzerinde Hazine garantili kredi kullandırdığını kaydetti.

REYTİNG MODELİ KURULDU:

Geçmişte yılda bin firmaya garanti veren Fon şu anda günde 4 bin firmaya kefalet verebiliyor. Bazen günde 12-13 bin talebi sonuçlandırdık. Altyapımız günde 15 bin firmaya yanıt verebilir.

250 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI:

Kaynak 25 milyara, hacim 250 milyara çıkarıldı. Mart 2017'de bu hacmin kullanımı süreci başladı. KGF kefaletli kredilerde, sermaye rasyosu hesaplamlarında karşılık sıfır olduğu için risk primi ortadan kalktı. KGF aynı zamanda faizleri düşürme aracıdır.

27 BİN FİRMAYA NEFES KREDİSİ:

Toplam 27 bin firma 2.6 milyar lira TOBB nefes kredisi kullandı. Taksitlerin neredeyse tamamı kapandı. Bu firmalardan sadece binde 1.5'u ödemesini yapmadı.

BÜYÜME BEŞ ÇEYREK SÜRECEK:

Büyüme öngörülerin çok üzerinde yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. Makine teçhizat yatırımlarında büyüme yüzde 15.2. Bu veri büyümenin önümüzdeki beş çeyrekte devam edeceğini gösteriyor.

YÜZDE 54'Ü İLK DEFA KULLANDI

Kullandırdığımız kredilerin önemli kısmı imalat, ihracat ve turizme yönelik oldu. Kadınlar vadesinde borçlarını ödüyorlar, kadınlarda hiç paramız batmadı. İlk defa kredi kullananların oranı yüzde 54, ilave kredi kullananlar ise yüzde 33. Kredilerin yüzde 74'ünü KOBİ'ler kullandı. Kullandırılan kredilerin yüzde 84'ü TL krediler, ortalama tutarı ise 532 bin TL. Üç kamu bankamız da aktif oldu. Birinci sırayı Halk Bankası aldı.

TÜRKİYE GIPTA EDİLEN ÜLKE

Türkiye ekonomisinin başarı öyküsüne dikkat çeken Gergerli, şöyle konuştu: "Bankacılık sektöründe NPL (tahsili geciken alacak oranı) 3.20'lerden 2.90'lara geldi. Ödenmeyen çek senetler yüzde 4.30'lardan 1.80'e düştü. Bankaların kredi iştahını belirleyen en önemli oran SDR yüzde 15.7'den yüzde 17.20'ye yükseldi. Sanayi üretim endeksi 117'lerden 135'lere yükselmiş. İstihdamda 1.5 milyon artış var. 2018'de de en az 2017'nin seviyelerinde büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Türkiye gıpta edilen ülke."

Azerbaycan, Özbekistan, Ürdün, Tunus gibi birçok ülkenin faizsiz garanti sisteminin kurulması için destek istediğini belirten Gergerli, "İslam Kalkınma Bankası işbirliği talebinde bulundu. Türkiye'de gerçekleştirirsek onlar da İslam ülkelerinde sunmak istiyor" diye konuştu.

KGF'nin Türk reel sektörü için önemli bir katalizör olduğunu belirten Gergerli, "Kefalet sistemi 2018'de de devam edecek. Bu yıl kredi kullanımından yaklaşık 25 milyar geri dönüş oldu. Gelecek yıl 62-63 milyar dönüş olacak. Hazine'den sağlanan kaynağın 200 milyarlık kısmı kullanıldı. Hâlâ 50 milyarlık alan var. Yeni Bakanlar Kurulu protokolü üzerinde çalışıyoruz" dedi Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada