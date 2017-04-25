KREDİ DESTEĞİNDE BANKA OYUNU
KOSGEB'in kredi desteğine bir tırpan da bankalardan geldi. 20 binlik krediden 2 bin lira sigorta bedeli kesen finans kuruluşları, 800 milyonluk kazancı cebe koydu. Şikâyetler artınca BDDK inceleme başlattı.
KOBİ'lere cansuyu olması beklenen faizsiz KOSGEB kredilerinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Birçok zorluğu aşıp bankadan kredisine onay alan KOBİ'lerden 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen oranlarda zorunlu hayat sigortası kesildiği ortaya çıktı.
Bazı bankaların poliçe dahi kesmediği hayat sigortaları şubelerin kasasına ek gelir olarak girdi. 314 bin KOBİ'den toplam 800 milyon lirayı bulan kesinti yapıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin binlerce şikâyet gelince, devlet kurumları harekete geçti. KOBİ'lerin başvurduğu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı, ilgili banka yöneticileri ve KOSGEB'den konuyla ilgili açıklama istedi. KOSGEB, kendilerinin bankalarla bu yönde bir anlaşma yapmadığını dile getirdi.
kaynak:yenişafak
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