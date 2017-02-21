KRASNODAR KAFİLESİ İSTANBUL'A GELDİ!
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Krasnodar İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda rövanş karşılaşmasını oynayacağı Krasnodar futbol takımı İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Rus ekibi, havaalanında kendisini bekleyen otobüse binerek kamp yapacağı Ataşehir Marriot Hotel'e hareket etti.
kaynak:habertürk
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