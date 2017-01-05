

Kramp Nedir?







Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara Kramp denir.







Kramp Nedenleri – Kramp neden girer?







Fazla egzersizler, aşırı yüklenme, adale zorlanması, aynı pozisyonda uzun süre kalmak, aşırı yorgunluk ve su kaybı kramp oluşmasının başlıca nedenleridir. Ayrıca, şeker, böbrek ve kalp damar rahatsızlıklarında ve hamilelikte kramp meydana gelebilir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği de krampların oluşmasına zemin hazırlar. Atardamar hastalıklarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.







Kramp Tedavisi:







Kramp durumunda, kramp giren bölge aşırı hassas olacağından sakin ve nazik hareket ederek hastayı rahatlatmak ve kramptan etkilenen bölgeyi germek adaleyi rahatlatır. Masaj ve sıcak su banyosu da yararlıdır. Kramp giren adale sabırlı bir şekilde yavaşça hareket ettirilerek gevşemesi sağlanır. Hamilelikte Kramp oluşması sık karşılaşılan bir durumdur, bu nedenle özellikle gebelikte yeterli miktarda su ve mineral alındığından emin olunmalıdır.







Kramptan Korunmak için kasları aşırı zorlamamaya özen göstermek gerekir. Ayrıca, mineral eksikliğine karşı yeterli ve dengeli beslenmek ve yeterli miktarda su tüketmek kramp tutulması ihtimalini azaltacaktır. Kramp riskini arttırdığı için alkolden de uzak durulmalıdır.







kaynak:sabah